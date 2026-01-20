Il primo grande aggiornamento di Ball x Pit arriva il 26 gennaio

HQ

Ball x Pit, una delle più grandi sensazioni indie del 2025, ha promesso di offrire ai fan tre importanti aggiornamenti sui contenuti durante quest'anno. Il primo aggiornamento è già arrivato e sarà lanciato tra soli sei giorni, il 26 gennaio.

L'aggiornamento Regal arriva fresco con una notevole quantità di contenuti nuovi. Prima di tutto, ci sono due nuovi personaggi da interpretare: il Carouser e il Falconer. Le palle del Carouser tornano da lui e orbitano intorno a lui, aggiungendo un po' di versatilità al gioco, e il Falconer prende due uccelli rapace su ciascun lato, lanciando palle per aumentare il peso del loro fuoco.

Ci sono anche otto nuove palline con cui giocare, nuove abilità passive e una bella sorpresa che a quanto pare ci piacerà. L'aggiornamento Regal sarà disponibile su tutte le principali piattaforme che Ball x Pit è già disponibile, quindi tenete d'occhio l'inizio della prossima settimana.