Il primo grande aggiornamento di Moonlighter 2: The Endless Vault è appena arrivato

Lo sviluppatore Digital Sun ha migliorato costantemente il suo sequel Moonlighter 2: The Endless Vault, tutto con l'intenzione di preparare il gioco e metterlo in forma per il lancio della versione 1.0 più avanti quest'anno. A tal fine, ora è il momento del primo grande aggiornamento del gioco, con una patch nota come Greed & Glory.

Per quanto riguarda ciò che questo aggiornamento introduce, la novità più importante è Hex, un nuovo percorso di combattimento che permette ai giocatori di maledire i nemici e infliggere danni ritardati. Si dice che sia particolarmente valido se combinato con Tuono e dovrebbe aprire nuovi modi per affrontare le partite in dungeon.

Per il resto, questa patch porta equipaggiamento aggiuntivo e oggetti da cacciare e usare a tuo vantaggio, insieme a 20 nuove stanze da superare, dieci nuovi cosmetici del negozio, alberi delle abilità migliorati di Strega e K33P3R, l'espansione della 5ª Narrativa Chiave e l'inclusione del Colosseo dell'Avidità, una nuova modalità sfida basata su ondate che offre biomi con nemici e mini-boss propri.

Guarda tutto questo in azione nell'ultimo trailer qui sotto, con l'aggiornamento Greed & Glory che arriva oggi.