Il primo grande torneo Call of Duty: Black Ops 7 si svolge questo fine settimana

Call of Duty: Black Ops 7 ha appena ricevuto (con imitazioni mediocre da parte nostra... vedi la nostra recensione per giocatore singolo e multigiocatore), e già un grande torneo è all'orizzonte. No, non stiamo parlando del ritorno del Call of Duty League, dato che non tornerà prima di dicembre, ma piuttosto di un Launch Invitational che si svolge dal 22 al 23 novembre e che vedrà la partecipazione di tutte e 12 le squadre CDL.

Sì, ospitato da Monster Energy, l'evento riunirà tutte le 12 squadre CDL e quattro delle migliori squadre Challengers per un evento che si svolgerà nel prossimo weekend e metterà in palio 75.000 dollari.

Non conosciamo ancora il formato, ma sappiamo che le quattro squadre Challengers saranno OMiT, Team WaR, Telluride Bush Gaming e FC Stallions. Questo dovrebbe servire come buon indicatore per giudicare lo stato e gli standard delle varie squadre CDL prima che inizino la serie principale degli eventi e cerchino di spodestare OpTic Texas dal trono.