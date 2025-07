Il primo ministro britannico affronta una serie di minacce terroristiche in Hostage di Netflix

Gli utenti di Netflix hanno acquisito familiarità con i drammi politici, poiché lo streamer ha recentemente servito Zero Day, continua a sfornare The Diplomat stagioni, era precedentemente noto per House of Cards e molto, molto altro. In aggiunta a questo, ad agosto possiamo guardare avanti a Hostage, uno spettacolo che esplorerà come il primo ministro britannico affronta una serie di minacce terroristiche dirette alla nazione e alla sua stessa famiglia.

Ruota attorno al primo ministro di Suzanne Jones, che deve affrontare la questione del rapimento di suo marito da parte dei terroristi, una questione che vede la sua mano forzata e spinge i rapporti che ha con funzionari stranieri come il presidente francese che è in visita ed è ricattato anche lui. Inutile dire che è una svolta degli eventi che chiede al primo ministro di mettere la sua nazione al di sopra della sua famiglia, una decisione che non sempre si adatta a casa.

In anteprima su Netflix il 21 agosto, puoi vedere il primo assaggio di Hostage qui sotto, così come la sua sinossi ufficiale.

"Quando il marito del primo ministro britannico viene rapito e il presidente francese in visita viene ricattato, i due leader politici si trovano entrambi di fronte a scelte inimmaginabili. Costretti a una feroce rivalità in cui il loro futuro politico e le loro vite potrebbero essere in bilico, riusciranno a lavorare insieme per scoprire il complotto che li minaccia entrambi?"