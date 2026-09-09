Il Primo Ministro britannico Andy Burnham annuncia "misure attentamente valutate e mirate" contro il governo israeliano

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In una nuova e sorprendente dichiarazione condivisa sui social media, il Primo Ministro britannico Andy Burnham ha parlato di come il paese europeo cercherà di riaffermare la propria posizione a sostegno del popolo palestinese emanando "misure attentamente giudicate e mirate" contro le "politiche inaccettabili dell'attuale governo israeliano."

Burnham spiega che i leader mondiali hanno da tempo spinto per una "soluzione a due stati in Medio Oriente" e che queste sono parole "prive di significato" "a meno che non le sosteniamo con azioni." Ecco perché questa nuova mossa di imporre sanzioni a Israele nella speranza di aiutare coloro che sono ancora colpiti dalla crisi umanitaria in corso a Gaza.

Il Primo Ministro britannico spiega che "più insediamenti sono stati approvati nei quattro anni di questo governo israeliano rispetto ai 20 anni precedenti", e che ciò avviene mentre la popolazione di Gaza è stata "racchiusa in solo un terzo del territorio." Aggiunge persino che "più di 70.000 persone giacciono morte - almeno 20.000 di loro bambini."

Burnham spiega: "Non resterò a guardare mentre la sofferenza orribile continua a crescere e la prospettiva di una soluzione a due stati - la migliore speranza per la pace e la stabilità nella regione - viene messa sotto attacco."

Per quanto riguarda il prossimo futuro, il "nuovo pacchetto di misure dure" contro il governo israeliano include il divieto del commercio di merci con insediamenti illegali in Palestina. Inoltre, il governo britannico ora considera ufficialmente l'occupazione israeliana della Palestina come "illegale" (una posizione che sta assumendo in linea ma separata dalla Corte di giustizia internazionale). Il Regno Unito sanzionerà anche aziende e individui che supportano, facilitano o traggono profitto da insediamenti illegali a Gaza, e tutto questo accanto a un "nuovo pacchetto di aiuti umanitari disperatamente necessari a Gaza."

Burnham conclude esprimendo che questi passi vengono compiuti come "è la cosa giusta da fare", condannando comunque gli attacchi terroristici contro Israele nell'ottobre 2023.

"Le misure che stiamo adottando mirano a colpire insediamenti illegali e ad aumentare la pressione sul governo israeliano affinché cambi direzione. Non stiamo imponendo sanzioni a Israele nel suo complesso, che punirebbero il popolo israeliano, molti dei quali non sono d'accordo con la posizione del loro governo."

"Le misure che annunciamo oggi riguardano la protezione dell'unica soluzione che potrebbe vedere il popolo israeliano e palestinese vivere fianco a fianco in pace e sicurezza - qualcosa che la gente in tutto il Regno Unito desidera disperatamente vedere."