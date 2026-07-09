Il Primo Ministro britannico Keir Starmer anticipa il giorno festivo bancario qualora l'Inghilterra vincesse la Coppa del Mondo

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Ogni singola volta che una nazione si presenta in un grande torneo di calcio, ci sono sempre dubbi sul fatto che una vittoria porti a un giorno festivo. Per l'Inghilterra è così da decenni, ma dato che la nazionale maschile non ha vinto un trofeo importante in 60 anni, tutto è rimasto semplicemente così... parla.

E naturalmente, ora che l'Inghilterra è di nuovo ai quarti di finale della Coppa del Mondo, è riaffiorata la discussione sul fatto che l'Inghilterra arrivi fino a quel punto equivalga a un giorno festivo in tutto il paese. Sebbene nessun evento del genere sia stato promesso o confermato, il Primo Ministro Keir Starmer ha lasciato intendere che potrebbe diventare realtà.

Secondo BBC News, Starmer ha dichiarato: "Sulla questione di un giorno festivo, penso di non voler portare sfortuna, ma chiedimi di nuovo se arriviamo in finale."

Va anche detto che la finale della Coppa del Mondo si svolge il 19 luglio e il giorno festivo in questione dovrebbe essere previsto per il 24 luglio (il venerdì successivo). La finale della Coppa del Mondo potrebbe anche essere una delle ultime apparizioni pubbliche di Starmer come primo ministro, dato che l'incontestato Andy Burnham dovrebbe assumere il ruolo di primo ministro e leader laburista in quel periodo, probabilmente con il passaggio di parole leggermente rimandato se Starmer dovesse partecipare alla finale della Coppa del Mondo a New York.

L'altra grande precisazione prima dell'emissione di un ulteriore giorno festivo è che l'Inghilterra dovrebbe ancora vincere la Coppa del Mondo, un evento che significherebbe vincere i prossimi quarti di finale contro la Norvegia e poi superare anche la semifinale e la finale. Inutile dire che nulla è ancora certo.