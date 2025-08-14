Il primo ministro britannico Kier Starmer dà il benvenuto a Zelensky in vista dell'incontro Trump-Putin

HQ

Siamo a circa 24 ore dal vertice tra Trump e Putin in Alaska. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva minacciato la Russia di severe sanzioni se non avesse posto fine alla guerra entro 10 giorni. Tuttavia, sembra che la Russia sia riuscita a tenere a bada le sanzioni ancora per un po', poiché Putin è pronto a incontrare Trump per discutere di un potenziale cessate il fuoco in Alaska.

Nel Regno Unito, il primo ministro Kier Starmer ospiterà il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy in vista del vertice tra Trump e Putin. Zelenskyy è arrivato giovedì mattina e al momento in cui scriviamo si incontra a porte chiuse con Starmer a Downing Street.

L'Europa rimane fiduciosa dopo una telefonata con Putin prima del vertice, ma Sky News riferisce che c'è la sensazione nell'aria che qualsiasi pace sarà temporanea. Putin vuole rivendicare l'Ucraina e tornerà in tempo per farlo.

Mentre ci avviciniamo al vertice, la posta in gioco rimane alta in Europa. A quanto pare Trump ha detto che ci saranno gravi conseguenze per la Russia se non si riuscirà a raggiungere un accordo di pace, ma non sappiamo quale accordo Trump cercherà di appianare con Putin.