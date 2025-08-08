Il primo ministro britannico Sir Kier Starmer definisce i piani di escalation israeliani "sbagliati"

HQ

Il primo ministro del Regno Unito, Sir Kier Starmer, ha criticato l'escalation militare di Israele a Gaza e desidera che il governo riconsideri urgentemente la sua decisione. Ciò avviene mentre Israele ha confermato un piano per prendere il controllo di Gaza City.

"La decisione del governo israeliano di intensificare ulteriormente la sua offensiva a Gaza è sbagliata, e lo esortiamo a riconsiderare immediatamente". Ha detto Starmer in una dichiarazione (tramite la BBC). "Questa azione non farà nulla per porre fine a questo conflitto o per aiutare a garantire il rilascio degli ostaggi. Porterà solo più spargimento di sangue. Ogni giorno la crisi umanitaria a Gaza peggiora e gli ostaggi presi da Hamas sono tenuti in condizioni spaventose e disumane".

"Insieme ai nostri alleati, stiamo lavorando a un piano a lungo termine per garantire la pace nella regione come parte di una soluzione a due Stati e, in ultima analisi, raggiungere un futuro più luminoso per palestinesi e israeliani. Ma senza che entrambe le parti si impegnino in buona fede nei negoziati, questa prospettiva sta svanendo davanti ai nostri occhi", ha continuato. "Il nostro messaggio è chiaro: una soluzione diplomatica è possibile, ma entrambe le parti devono allontanarsi dal percorso di distruzione".

Starmer è stato spesso uno che ha sostenuto il diritto di Israele a difendersi, tuttavia, mentre le condizioni peggiorano per gli abitanti di Gaza e le notizie di carestia e sete diffuse continuano, sembra che il sentimento internazionale verso ulteriori conflitti continui a volgersi verso le critiche. Bisognerà vedere se queste suppliche riusciranno a porre fine al conflitto.