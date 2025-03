Il primo ministro britannico vuoleAdolescence che venga proiettato nelle scuole per combattere la crescente violenza maschile tra gli adolescenti

Di tanto in tanto, uno spettacolo o un film debuttano su Netflix e racchiudono il mondo. Stranger Things, Squid Game, Wednesday, Baby Reindeer, l'elenco potrebbe continuare. Il prossimo a unirsi a questa mischia è Adolescence, una serie drammatica con Stephen Graham nei panni di un padre che affronta una situazione estremamente complessa dopo che il suo ragazzo di 13 anni è stato incarcerato dopo aver ucciso un compagno di scuola. Lo spettacolo è progettato per evidenziare il crescente aumento della violenza nei giovani adolescenti e come sia attribuita all'aumento dell'estremismo in tutto il mondo e sui social media.

Questa natura ha portato molti a volere che la serie fosse presentata e mostrata nelle scuole, e il primo ministro britannico Keir Starmer in realtà lo sostiene. Durante una sessione di PMQ (come riportato da Sky News), Starmer ha dichiarato, quando gli è stato chiesto da Labour MP Anneliese Midgley se dovrebbe essere mostrato in Parliament e nelle scuole:

"A casa stiamo guardando Adolescence. Ho un ragazzo di 16 anni e una ragazza di 14 anni, ed è un dramma molto bello da guardare. Questa violenza perpetrata da giovani uomini, influenzati da ciò che vedono online, è un problema reale. È ripugnante e dobbiamo affrontarlo".

Hai già visto Adolescence e pensi che i giovani dovrebbero guardarlo?

