Il Primo Ministro canadese Mark Carney afferma di aver deluso i canadesi ebrei

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Circa 1.200 israeliani furono uccisi nell'attacco terroristico di Hamas quasi tre anni fa, e molti furono presi in ostaggio. Questo segnò l'inizio di una campagna di rappresaglia che da allora è stata oggetto di accesi dibatteli. Indipendentemente dalla posizione personale sulla questione, da allora ci sono state segnalazioni di un forte aumento dell'antisemitismo diretto contro gli ebrei che non hanno mai nemmeno messo piede in Israele.

Ora, il Primo Ministro canadese Mark Carney (tramite CBC) ammette che il paese non è riuscito a proteggere i suoi residenti ebrei, che secondo lui sono stati colpiti da una "crisi di antisemitismo", durante la quale il gruppo è frequentemente soggetto a crimini d'odio. Infatti, un ben 70% dei crimini d'odio del paese è attualmente diretto agli ebrei, anche se rappresentano solo l'1% della popolazione.

Secondo Carney, il Canada ora prenderà misure decisive per affrontare il problema, che tuttavia non ha presentato proposte concrete a riguardo.