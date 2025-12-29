Il Primo Ministro del Kosovo Albin Kurti vince le elezioni anticipate e pone fine allo stallo politico
Un risultato forte conferisce al leader nazionalista il mandato per le riforme.
Il primo ministro del Kosovo Albin Kurti ha appena ottenuto una vittoria decisiva nelle elezioni anticipate di domenica, ponendo fine a uno stallo politico durato mesi e rafforzando il suo mandato di governo. Il suo partito dell'Autodeterminazione ottenne poco più del 49% dei voti, sufficiente a formare la maggioranza con piccoli partner di coalizione.
Lo stallo ha paralizzato il parlamento per la maggior parte del 2025, ritardando circa 1 miliardo di euro di finanziamenti internazionali. Kurti ora prevede di promuovere riforme interne, inclusa l'espansione del welfare e salari pubblici più alti, oltre a promuovere le ambizioni del Kosovo nell'UE.
Rimangono sfide, tra cui rapporti tesi con la Serbia, sistemi sanitari ed educativi deboli e conseguenze persistenti delle sanzioni UE imposte nel 2023. Da allora l'UE ha provato a revocare tali misure, allentando la pressione sul governo di Kurti.