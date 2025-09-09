Il primo ministro del Nepal si dimette

HQ

Il Nepal è stato gettato in nuovi disordini dopo che il primo ministro Khadga Prasad Oli si è dimesso dopo giorni di violente manifestazioni guidate in gran parte da giovani manifestanti. I disordini sono scoppiati dopo un controverso divieto sui social media, che è stato successivamente revocato, ma la rabbia per la corruzione e la mancanza di responsabilità si è rapidamente diffusa in tutto il paese. La folla ha sfidato il coprifuoco, si è scontrata con la polizia e ha persino incendiato edifici governativi e case di funzionari, lasciando parti della capitale nel caos. Con l'aeroporto principale chiuso e il parlamento preso d'assalto, le dimissioni di Oli hanno aperto una nuova fase di incertezza politica in una nazione a lungo segnata dall'instabilità. Puoi saperne di più qui sotto o tramite il seguente link. Go!