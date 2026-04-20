Il Primo Ministro giapponese invita la popolazione a cercare posizioni più alte dopo il terremoto al largo delle coste del paese

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Un terremoto al largo della costa nord-orientale del Giappone ha spinto il Primo Ministro Sanae Takaichi a esortare la popolazione a cercare posizioni più elevate, creando seri timori riguardo a uno tsunami potenzialmente mortale in arrivo.

Questa mattina, un terremoto di magnitudo 7,4 è stato colpito nelle acque intorno alla prefettura di Iwate, in Giappone. Fu immediatamente emesso un allarme tsunami, che allertò gran parte della popolazione sulla costa nord-orientale del paese. Il terremoto ha colpito a una profondità di 10 km in acque a circa 100 km dalla costa di Sankiru, secondo la BBC. È inoltre stato riportato che le autorità stanno ora indagando sulla centrale nucleare di Onagawa per eventuali anomalie dopo il sisma.

Oltre all'avviso principale per la prefettura di Iwate, sono stati emessi anche avvisi per la parte centrale della costa del Pacifico per Hokkaido e per la costa pacifica di Aomori. Sono stati inviati avvisi per altre parti delle suddette prefetture, così come per le prefetture di Miyagi e Fukushima.

Già online, stanno emergendo segnalazioni di un avvistamento di tsunami vicino alla costa di Aomori. È stato avvistato a circa 50 km dalla costa di Aomori, secondo l'emittente pubblica giapponese NHK. Sono previsti ulteriori aggiornamenti a tempo debito.