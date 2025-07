Il primo ministro giapponese resiste alle dimissioni dopo la sconfitta elettorale

HQ

Le ultime notizie sul Giappone . Domenica si sono tenute le elezioni per la camera alta del Giappone e, per la prima volta dal 1955, la coalizione di governo del Partito Liberal Democratico (LDP) e Komeito ha perso la maggioranza. Gli elettori sono stati particolarmente critici nei confronti dell'attuale governo guidato da Shigeru Ishiba, che ha dovuto annunciare un aumento generale dei prezzi, e con il quale sono scontenti della sua gestione dei dazi imposti dal presidente Trump.

Questo ha messo le ali all'opposizione di estrema destra di Sanseito per crescere rapidamente nel parlamento giapponese, salendo da un seggio a 14 ieri. Sanseito è un partito formato con lo slogan "Japan First" in cui uno dei suoi slogan principali è quello di frenare l'immigrazione nel paese, escludere gli stranieri dall'assistenza sanitaria e dal welfare e riscrivere la costituzione per rimettere l'imperatore come capo di stato, ripristinare l'istituzione dell'esercito e ripristinare il servizio militare obbligatorio. secondo la BBC.

Sanseito è diventato popolare durante la pandemia di COVID per la diffusione di fake news e teorie del complotto governative, in un discorso molto simile a quello di altri movimenti di destra alternativi emersi nell'ultimo decennio in tutto il mondo.

Da parte sua, e nonostante abbia di fatto perso il potere legislativo nel Paese, il primo ministro Ishida, che molti incolpano di non essere conservatore come il suo predecessore Shinzo Abe, non ha intenzione di dimettersi. Come intenda mantenere il potere effettivo sul paese per sei anni fino alle prossime elezioni rimane una questione aperta.