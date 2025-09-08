Il primo ministro giapponese si dimette

HQ

Non è passato molto tempo da quando Shigeru Ishiba è entrato in carica. Ora, il primo ministro giapponese si è dimesso dopo aver affrontato crescenti pressioni all'interno del suo partito di governo e una serie di sconfitte elettorali che hanno scosso la fiducia dell'opinione pubblica. Shigeru Ishiba, in carica da meno di un anno, ha lottato per ripristinare la posizione del governo mentre affrontava la lenta crescita economica e l'aumento del costo della vita che frustravano gli elettori. Le sue dimissioni arrivano poco prima che il suo partito prendesse in considerazione un voto per la leadership che avrebbe potuto costringerlo a dimettersi. La mossa fa seguito alle consultazioni con i colleghi più anziani, segnalando un passaggio di consegne strategico volto a evitare un vuoto politico. Nonostante l'iniziale ottimismo dell'opinione pubblica, le ripetute battute d'arresto hanno lasciato la coalizione a dipendere dal fragile sostegno dell'opposizione per rimanere al potere. Chi pensa sarà il prossimo ad assumere l'incarico?