Il primo ministro greco esorta tutti gli alleati della NATO ad aderire agli obiettivi di spesa per la difesa Mitsotakis invita tutti i 32 membri dell'alleanza a condividere equamente l'onere man mano che gli obiettivi di spesa aumentano.

HQ Le ultime notizie su Stati Uniti e Spagna . Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha sottolineato la necessità che tutti i membri della NATO si impegnino a raggiungere obiettivi di difesa condivisi, esortando che nessun paese dovrebbe fare affidamento su altri per assumersi l'onere.

La NATO sostiene l'obiettivo di difesa di Trump, ma la Spagna si rifiuta di seguirlo.

"Lo scopo di un'alleanza è quello di assicurarsi che ci sia un'equa condivisione degli oneri e che non ci sia la sensazione che alcuni paesi stiano in qualche modo cavalcando l'impegno di difesa di altri paesi", ha detto Mitsotakis all'inizio del vertice della NATO all'Aia. Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha chiesto che l'obiettivo di difesa aggiornato dell'alleanza sia vincolante su tutta la linea. "Quindi penso che sia importante capire che questi obiettivi... dovrebbero essere vincolanti e dovrebbero essere vincolanti per tutti i 32 membri dell'Alleanza". L'aumento proposto risponde alle richieste di lunga data del presidente Donald Trump e ai crescenti timori per la sicurezza in Europa. Mentre tutti gli alleati hanno formalmente accettato il piano, la Spagna ha espresso la sua riluttanza, sostenendo che un minore investimento soddisfa ancora gli obblighi della NATO. Grecia: il primo ministro Kyriakos Mitsotakis arriva al vertice a Bruxelles, Belgio // Depositphotos