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Il Primo Ministro Keir Starmer annuncia una flessibilità temporanea sulla legge sulle licenze per permettere ai pub di rimanere aperti per la partita inglese ai Mondiali

La partita dovrebbe iniziare all'1 di notte nel Regno Unito, ma fortunatamente i pub potranno rimanere aperti così i tifosi potranno godersi la partita come comunità.

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Preparatevi a una forza lavoro molto scarsa in tutto il Regno Unito e in particolare in Inghilterra lunedì 6 luglio. La prossima partita dell'Inghilterra per la Coppa del Mondo dovrebbe iniziare all'1 di notte BST ora locale, con l'avversario che è il Messico, e dato che la partita si svolge a quest'ora incredibile molti temevano che ciò significhi non poter guardarla come comunità nei pub di tutto il paese.

In quella che probabilmente sarà una delle sue ultime imprese come Primo Ministro del Regno Unito, Keir Starmer ha confermato che sarà emessa una legge temporanea sulla licenza per permettere ai pub in tutto il Regno Unito di rimanere aperti fino alle 5 del mattino BST di lunedì mattina, per garantire che i tifosi possano godersi la partita in gruppo.

In un video, Starmer spiega: "Ci assicuriamo che i pub possano rimanere aperti lunedì mattina, presto lunedì mattina per la partita contro l'Inghilterra. So che molte persone stanno facendo i loro piani. Se hai intenzione di vederlo al pub, è ottimo, ed è davvero utile anche per i pub. Quindi dai Inghilterra."

Questo sviluppo arriva dopo che inizialmente si temeva che il governo non avrebbe allentato le leggi sulle licenze per la partita. La domanda ora è... andrai al pub all'una di notte a guardare la partita?

Il Primo Ministro Keir Starmer annuncia una flessibilità temporanea sulla legge sulle licenze per permettere ai pub di rimanere aperti per la partita inglese ai Mondiali
Shutterstock / zef art

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