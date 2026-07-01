Il Primo Ministro Keir Starmer presenta un piano di investimento da 15 miliardi di sterline per la difesa

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Il Regno Unito promette da tempo di aumentare significativamente i suoi investimenti nella difesa, e ora stiamo finalmente vedendo ciò realizzarsi. Il Primo Ministro Keir Starmer, che potrebbe restare in carica solo per un paio di settimane o al massimo un paio di mesi dopo le sue dimissioni, ha presentato un piano di investimenti per la difesa da 15 miliardi di sterline, con la clausola che i finanziamenti deriveranno da bilanci ridotti in altri settori.

Secondo BBC News, questo fa parte di un piano più ampio per aumentare la spesa per la difesa a £80 miliardi all'anno entro il 2029. Il piano prevede che gran parte di questi finanziamenti provenga da progetti stradali ed energetici che non stanno più procedendo come previsto, con presumibili £10,3 miliardi già disposti e contabilizzati, ma ancora da trovare altri £4,3 miliardi. È probabile che questa diventi una sfida che il prossimo Primo Ministro dovrà risolvere, magari un compito che Andy Burnham dovrà affrontare mentre è al No. 10 North.

Va detto che questo nuovo piano rappresenta un aumento rispetto ai 13,5 miliardi di sterline precedentemente promessi dall'ex Segretario alla Difesa John Healey prima delle sue dimissioni, ma che resta comunque impallidente rispetto ai 28 miliardi di sterline per cui i capi della difesa avevano fatto campagna e spinta.

Per quanto riguarda la spesa del bilancio più ampio della difesa, ci viene detto che 64 miliardi di sterline miglioreranno la deterrenza nucleare del Regno Unito, 5 miliardi per i droni, 8 miliardi per costruire la prossima generazione di jet stealth della RAF, oltre ai piani per far evolvere la Royal Navy e la Royal Air Force.