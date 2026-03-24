Il primo ministro lituano afferma che il drone precipitato nel paese proveniva dall'Ucraina

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Il drone militare che si è schiantato lunedì in un lago coperto di ghiaccio in Lituania proveniva dall'Ucraina e aveva preso di mira la Russia prima di deviare la rotta, secondo il primo ministro Inga Ruginiene. L'incidente avvenne a circa 20 km (12 miglia) dal confine con la Bielorussia.



Ulteriori letture: Sospetti incidenti di drone in Lituania vicino al confine con la Bielorussia.



"Non è un incidente locale; fa parte di un quadro di sicurezza più ampio," ha detto Ruginiene in una conferenza stampa. "L'aggressione russa contro l'Ucraina crea rischi aggiuntivi per l'intera regione."

L'incidente segue preoccupazioni precedenti sullo spazio aereo: nel luglio 2025, due droni provenienti dalla Bielorussia sono entrati in Lituania, spingendo il paese a richiedere ulteriori difese aeree della NATO. L'intelligence lituana aveva stabilito all'inizio di questo mese che quei droni precedenti avevano attraversato accidentalmente il confine.