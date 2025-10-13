Il primo ministro moldavo si dimette dopo la vittoria del partito filo-occidentale

HQ

"Il mio mandato termina contemporaneamente a quello dell'attuale governo. Subito dopo l'approvazione del nuovo governo in parlamento, mi dimetterò dal mio mandato". Queste le ultime parole del primo ministro moldavo Dorin Recean, che ha annunciato che non continuerà in carica dopo la vittoria del suo partito alle recenti elezioni parlamentari. Il partito pro-europeo Azione e Solidarietà, guidato dalla presidente Maia Sandu, dovrebbe nominare presto un nuovo capo di governo per far avanzare le ambizioni della Moldova nell'UE. Recean, che è in carica dall'inizio dello scorso anno, ha detto che prevede di tornare al settore privato una volta approvato il nuovo gabinetto, con la sua partenza che segna una transizione graduale all'interno del partito di governo, che si è impegnato a rafforzare l'orientamento occidentale della Moldavia tra le tensioni regionali e le sfide economiche. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!