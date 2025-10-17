Notizie dal mondo
Il primo ministro mongolo si dimette dopo un breve mandato
Le dimissioni di Zandanshatar aggiungono nuova incertezza alla scena politica della Mongolia.
Abbiamo appena ricevuto la notizia che il primo ministro della Mongolia Gombojav Zandanshatar si è dimesso dopo solo pochi mesi in carica, secondo i media statali cinesi.
La sua partenza segue le dimissioni del suo predecessore, Luvsannamsrai Oyun-Erdene, che ha lasciato tra accuse di corruzione e disordini pubblici.
L'uscita di scena di Zandanshatar sottolinea l'instabilità politica che ha contraddistinto la leadership della Mongolia negli ultimi mesi, mentre i legislatori si trovano ora di fronte al compito di trovare un altro sostituto.
