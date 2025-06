Il primo ministro olandese cerca il sostegno parlamentare dopo il crollo del governo

HQ

Le ultime notizie sui Paesi Bassi . Dopo il crollo della coalizione di governo, il primo ministro olandese Dick Schoof si è rivolto mercoledì al parlamento per garantire il sostegno a settori politici chiave, in particolare la difesa nazionale, gli aiuti all'Ucraina e l'immigrazione.

Il suo appello arriva in mezzo alla crescente incertezza politica e poche settimane prima che i Paesi Bassi ospitino un importante vertice della NATO. Con le elezioni previste entro la fine dell'anno, il governo ad interim deve ora affrontare una pressione significativa per mantenere la stabilità, quindi rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.