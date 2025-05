Il primo ministro rumeno si dimette dopo l'impennata dell'estrema destra alle elezioni La coalizione filo-occidentale crolla in vista del ballottaggio del 18 maggio.

HQ Le ultime notizie sulla Romania . Il primo ministro rumeno Marcel Ciolacu si è dimesso dopo che il leader di estrema destra George Simion ha vinto il primo turno delle elezioni presidenziali, innescando il crollo della coalizione pro-europea. Un governo ad interim rimarrà in carica fino al ballottaggio decisivo, dove Simion affronterà il sindaco centrista di Bucarest Nicusor Dan. Gli analisti politici avvertono che una vittoria di Simion potrebbe isolare la Romania all'interno dell'UE e minare il suo ruolo strategico nella NATO. Marcel Ciolacu // Shutterstock