Il primo ministro si dimette dal governo di Keir Starmer a seguito di nuove richieste di dimissioni del primo ministro

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Dopo che il discorso del Primo Ministro britannico Sir Keir Starmer non è riuscito a ristabilire la fiducia nella sua leadership, più deputati e il primo ministro del suo governo si sono dimessi, chiedendo che si dimetta nel processo. Il Partito Laburista è stato in gran parte gettato nel caos dopo i risultati delle elezioni locali considerati disastrosi per l'attuale governo. Reform UK e i Verdi hanno spodestato il Labour in molti seggi comunali, anche se il partito controlla ancora la stragrande maggioranza dei consigli locali.

Secondo The Guardian, il ministro laburista per la devoluzione, la fede e le comunità è diventato il primo ministro a dimettersi per chiedere le dimissioni di Keir Starmer. Miatta Fahnbulleh ha detto: "Esorto il Primo Ministro a fare la cosa giusta per il paese e per il Partito e a fissare un calendario per una transizione ordinata."

Starmer però non sembra avere un piano attuale per andare da nessuna parte. Secondo il numero 10, Starmer ha detto: "Come ho detto ieri, mi assumo la responsabilità di questi risultati elettorali e mi assumo la responsabilità di realizzare il cambiamento che abbiamo promesso. Le ultime 48 ore sono state destabilizzanti per il governo e questo ha un reale costo economico per il nostro paese e per le famiglie. Il Partito Laburista ha un processo per sfidare un leader e questo non è stato attivato. Il paese si aspetta che andiamo avanti con il governo. Questo è ciò che sto facendo e che dobbiamo fare come gabinetto."

L'ex cancelliere ombra John McDonnell sostiene che le dimissioni dei deputati e la richiesta di Starmer di fare lo stesso agiscono come parte di un "colpo di stato" organizzato dal segretario alla salute Wes Streeting. Si ritiene che Streeting possa essere una delle prime scelte per prendere il ruolo di primo ministro di Starmer qualora si dimetterà.