Il Primo Ministro spagnolo Pedro Sánchez parteciperà alla finale della Coppa del Mondo, ma non Javier Milei per superstizione
Pedro Sánchez potrebbe incontrare Donald Trump nella finale della Coppa del Mondo, ma non Milei.
Spagna e Argentina si sfideranno nella finale dei Mondiali domenica e, oltre alle rivalità sportive, avrà connotazioni geopolitiche, poiché i governi di entrambi i paesi non potrebbero essere più distanti nello spettro politico.
Con Pedro Sánchez come primo ministro, la Spagna è stata uno dei paesi più critici con Israele dal genocidio di ottobre 2023, mentre il presidente argentino Javier Milei è uno dei più forti sostenitori di Benjamin Neyanyahu e di Israele. Le vittorie della Spagna sono ampiamente celebrate in Palestina, mentre Israele sostiene l'Argentina dall'inizio della Coppa del Mondo.
Il contesto di una finale di Coppa del Mondo offre un'opportunità interessante e rara per incrociare i leader, anche solo per una rapida foto e una stretta di mano.
Donald Trump parteciperà anche alla finale della Coppa del Mondo
Inizialmente, Pedro Sánchez non era previsto che partecipasse alla finale a New York perché avrebbe un viaggio in Algeria il lunedì successivo, ma il governo ha confermato venerdì che Sánchez è riuscito a cambiare calendario e parteciperà alla finale della Coppa del Mondo. Dopo la partita si recherà immediatamente ad Algeri. Anche il monarca spagnolo Filippo VI e la sua famiglia saranno presenti allo stadio MetLife.
Tuttavia, Javier Milei non parteciperà alla partita e la guarderà nel suo cinema privato nella sua residenza presidenziale a Buenos Aires, a causa di superstizioni che sperano di portare fortuna. Altri presidenti argentini non hanno partecipato personalmente alla Coppa del Mondo: Cristina Fernández (Presidente tra il 2007 e il 2015) è rimasta a casa per vedere la sconfitta dell'Argentina contro la Germania nel 2024, mentre Alberto Fernández (Presidente tra il 2019 e il 2023) ha visto a casa come Leo Messi abbia sollevato la Coppa del Mondo nel dicembre 2022.
Quello che parteciperà è Donald Trump, quindi un incontro con Pedro Sánchez, due settimane dopo che Trump ha detto "La Spagna è un pessimo partner e la NATO" e voleva tagliare ogni commercio con loro, è inevitabile. Sarà l'unica partita a cui parteciperà in questo Mondiale. L'anno scorso ha anche partecipato alla finale del Mondiale per club tra Chelsea e PSG e ha fatto un famoso "schianto" nella foto della vittoria del Chelsea.