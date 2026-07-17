Il Primo Ministro spagnolo Pedro Sánchez parteciperà alla finale della Coppa del Mondo, ma non Javier Milei per superstizione

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Spagna e Argentina si sfideranno nella finale dei Mondiali domenica e, oltre alle rivalità sportive, avrà connotazioni geopolitiche, poiché i governi di entrambi i paesi non potrebbero essere più distanti nello spettro politico.

Con Pedro Sánchez come primo ministro, la Spagna è stata uno dei paesi più critici con Israele dal genocidio di ottobre 2023, mentre il presidente argentino Javier Milei è uno dei più forti sostenitori di Benjamin Neyanyahu e di Israele. Le vittorie della Spagna sono ampiamente celebrate in Palestina, mentre Israele sostiene l'Argentina dall'inizio della Coppa del Mondo.

Il contesto di una finale di Coppa del Mondo offre un'opportunità interessante e rara per incrociare i leader, anche solo per una rapida foto e una stretta di mano.

Donald Trump parteciperà anche alla finale della Coppa del Mondo

Inizialmente, Pedro Sánchez non era previsto che partecipasse alla finale a New York perché avrebbe un viaggio in Algeria il lunedì successivo, ma il governo ha confermato venerdì che Sánchez è riuscito a cambiare calendario e parteciperà alla finale della Coppa del Mondo. Dopo la partita si recherà immediatamente ad Algeri. Anche il monarca spagnolo Filippo VI e la sua famiglia saranno presenti allo stadio MetLife.

Tuttavia, Javier Milei non parteciperà alla partita e la guarderà nel suo cinema privato nella sua residenza presidenziale a Buenos Aires, a causa di superstizioni che sperano di portare fortuna. Altri presidenti argentini non hanno partecipato personalmente alla Coppa del Mondo: Cristina Fernández (Presidente tra il 2007 e il 2015) è rimasta a casa per vedere la sconfitta dell'Argentina contro la Germania nel 2024, mentre Alberto Fernández (Presidente tra il 2019 e il 2023) ha visto a casa come Leo Messi abbia sollevato la Coppa del Mondo nel dicembre 2022.

Quello che parteciperà è Donald Trump, quindi un incontro con Pedro Sánchez, due settimane dopo che Trump ha detto "La Spagna è un pessimo partner e la NATO" e voleva tagliare ogni commercio con loro, è inevitabile. Sarà l'unica partita a cui parteciperà in questo Mondiale. L'anno scorso ha anche partecipato alla finale del Mondiale per club tra Chelsea e PSG e ha fatto un famoso "schianto" nella foto della vittoria del Chelsea.