Il primo ministro spagnolo si scusa per le ricadute della corruzione

Le ultime notizie sulla Spagna . Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez si è scusato pubblicamente giovedì con i cittadini in seguito alle dimissioni di un alto funzionario socialista coinvolto in un'indagine per corruzione.

"Non avremmo mai dovuto riporre la nostra fiducia in lui (Santos Cerdan)", ha dichiarato il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez durante una conferenza stampa presso la sede del suo Partito socialista, riconoscendo la gravità delle accuse contro di lui.

Prendendo le distanze dallo scandalo, Sánchez ha riconosciuto la fiducia mal riposta e si è impegnato a rivedere la leadership del partito per ripristinare la credibilità. Ha respinto le richieste di elezioni anticipate, affermando l'impegno del suo governo a portare avanti la sua agenda fino al voto previsto.