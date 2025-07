Il primo ministro thailandese è stato sospeso in un procedimento giudiziario per una chiamata trapelata

HQ

Le ultime notizie sulla Thailandia . Martedì, la Corte costituzionale della Thailandia ha sospeso il primo ministro Paetongtarn Shinawatra dall'incarico mentre esamina un caso che la accusa di aver violato gli standard etici.

"Il tribunale ha preso in considerazione la petizione... e accetta all'unanimità il caso per l'esame", ha detto in una dichiarazione. "Il lavoro del governo non si ferma, non ci sono problemi", ha detto a Reuters Sorawong Thienthong. "Suriya diventerà primo ministro ad interim".

La mossa segue le crescenti critiche su una conversazione trapelata con l'ex leader della Cambogia, che ha scatenato disordini politici e indebolito la sua coalizione di governo. Il vice primo ministro Suriya fungerà da custode durante i lavori (scopri di più qui).