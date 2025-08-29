Il primo ministro thailandese estromesso per lo scandalo delle telefonate trapelate

HQ

Le ultime notizie sulla Thailandia . Il governo thailandese è stato scosso dopo che il più giovane primo ministro del paese è stato rimosso dall'incarico venerdì a seguito di una conversazione telefonica trapelata con l'ex leader della Cambogia.

Le osservazioni hanno infiammato le tensioni durante una recente disputa di confine e provocato critiche diffuse. La famiglia regnante, a lungo influente nella politica thailandese, si trova ora ad affrontare interrogativi sulla sua capacità di mantenere il controllo mentre la coalizione lotta con le divisioni interne.

I legislatori devono presto nominare un nuovo leader, mentre le riforme ritardate e il calo del sostegno pubblico potrebbero destabilizzare ulteriormente l'amministrazione. Le turbolenze politiche arrivano anche in mezzo alle crescenti richieste di responsabilità e trasparenza nei corridoi del potere di Bangkok.

"La nomina di un nuovo primo ministro... sarà difficile e potrebbe richiedere molto tempo", ha detto Stithorn Thananithichot, politologo dell'Università Chulalongkorn. "Non è facile per tutte le parti allineare i propri interessi", ha detto. "Il Pheu Thai sarà in svantaggio".