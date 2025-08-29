Il primo ministro thailandese estromesso per lo scandalo delle telefonate trapelate
La Corte costituzionale thailandese ha rimosso il primo ministro Paetongtarn Shinawatra dal suo incarico venerdì.
Le ultime notizie sulla Thailandia. Il governo thailandese è stato scosso dopo che il più giovane primo ministro del paese è stato rimosso dall'incarico venerdì a seguito di una conversazione telefonica trapelata con l'ex leader della Cambogia.
Le osservazioni hanno infiammato le tensioni durante una recente disputa di confine e provocato critiche diffuse. La famiglia regnante, a lungo influente nella politica thailandese, si trova ora ad affrontare interrogativi sulla sua capacità di mantenere il controllo mentre la coalizione lotta con le divisioni interne.
I legislatori devono presto nominare un nuovo leader, mentre le riforme ritardate e il calo del sostegno pubblico potrebbero destabilizzare ulteriormente l'amministrazione. Le turbolenze politiche arrivano anche in mezzo alle crescenti richieste di responsabilità e trasparenza nei corridoi del potere di Bangkok.
"La nomina di un nuovo primo ministro... sarà difficile e potrebbe richiedere molto tempo", ha detto Stithorn Thananithichot, politologo dell'Università Chulalongkorn. "Non è facile per tutte le parti allineare i propri interessi", ha detto. "Il Pheu Thai sarà in svantaggio".