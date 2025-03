Il primo ministro thailandese trionfa nel voto di sfiducia

HQ

Le ultime notizie sulla Thailandia . Il primo ministro thailandese Paetongtarn Shinawatra ha superato con successo un voto di sfiducia, assicurandosi il sostegno di 319 legislatori in una resa dei conti parlamentare che ha messo alla prova la sua leadership all'inizio del suo mandato.

I membri dell'opposizione l'hanno attaccata per la mancanza di esperienza economica, per essere stata eccessivamente influenzata da suo padre e per aver beneficiato della sua ricchezza. Nonostante queste accuse, il più giovane primo ministro nella storia della Thailandia ha mantenuto il solido sostegno della sua coalizione di 11 partiti.

Il voto, che arriva nel mezzo delle turbolenze politiche in corso, segnala la forza della posizione di Paetongtarn. Tuttavia, resta da vedere se la sua leadership sarà in grado di affrontare le crescenti sfide che ci attendono, tra cui l'opposizione politica e le difficoltà economiche.