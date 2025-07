Il primo Nintendo Partner Direct per Switch 2 si apre con Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

Oggi, tutti gli occhi erano puntati su ciò che Nintendo e i suoi partner avrebbero mostrato per alimentare il catalogo di giochi della famiglia Nintendo Switch. Con giochi sia per il sistema originale che per la console appena lanciata, abbiamo visto titoli per tutti i gusti. Ma il primo di questi è stato una vera e propria bomba: Monster Hunter Stories 3.

Il terzo capitolo di successo di Capcom sta finalmente mostrando al mondo una terra sull'orlo della guerra, dove un gruppo di eroi dovrà evitare il conflitto e impedire l'avanzata di una misteriosa magia che sta affliggendo sia gli esseri umani che i mostri.

Al momento non sappiamo molto di più, tranne che la maggior parte delle creature più familiari del franchise torneranno quando Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection uscirà su PC, PS5, Xbox Series e Nintendo Switch 2 nel 2026. Dai un'occhiata al trailer qui sotto.