Il primo nuovo DLC per Darkest Dungeon dal 2020 uscirà ad agosto

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Darkest Dungeon sta ricevendo un nuovo DLC. Più di 10 anni dopo l'uscita iniziale del gioco, e 6 anni dopo l'ultima volta che è stato fornito nuovo contenuto scaricabile, Red Hook Studios è tornato, concentrandosi sul suo originale dungeon crawler roguelike.

The Fire's Edge uscirà il 18 agosto, secondo un nuovo post su Steam. Porta due nuovi personaggi in Darkest Dungeon, anche se i giocatori che si sono addentrati nel sequel probabilmente conosceranno le anime ribelle aggiuntive che si muovono sulla Vecchia Strada.

Il Duellante e il Fuggitivo sono entrambi eroi che hanno debuttato in Darkest Dungeon II. Il primo è un infliggente danno che può muoversi tra le fila del tuo gruppo. Pianifica i suoi turni in anticipo e vedrai i suoi nemici devastare lungo la Vecchia Strada. La Runaway è un po' meno complessa, ma può comunque essere piuttosto flessibile in termini di posizione, usando il suo Burn per aiutare le squadre che vogliono stordire, mescolare e respingere i nemici.

È una piacevole sorpresa per i fan dell'originale Darkest Dungeon, ma è un po' strano vedere il vecchio gioco ricevere nuovi contenuti, mentre il sequel non è uscito in DLC da più di un anno. Forse Red Hook Studios vuole semplicemente che ci ritroviamo con il primo gioco prima di tornare al secondo. In ogni caso, otteniamo di più da Darkest Dungeon.