Il primo poster di Supergirl ci avverte di "Attenzione"

Non è più uno spoiler, dato che è stato ampiamente mostrato da quando Superman è arrivato nei cinema la scorsa settimana, ma Milly Alcock ha ora fatto il suo debutto nel DC Universe, sotto forma di un cameo proprio alla fine del recente film. È breve, quindi se non avete visto il film, non vi state perdendo molto, ma dà un'idea precisa di cosa aspettarvi da questa versione del personaggio prima che faccia il suo arrivo per intero il prossimo anno.

Sì, nel 2026, il 26 giugno, Supergirl uscirà nei cinema, e quel giorno incontreremo una versione del personaggio che è stata descritta dal capo di DC Studios James Gunn come un disastro. Questo si riflette in qualche modo nel primo post ufficiale del film che fa la parodia del poster Superman che è arrivato con il messaggio ispiratore e speranzoso di "Look Up", sostituendolo con "Look Out".

Per quanto riguarda l'argomento Supergirl, si dice che sia basato sull'epica storia di Tom King Woman of Tomorrow, che vede Supergirl intralciare un cacciatore intergalattico durante una festa su un mondo lontano. Questo incidente vede Krypto gravemente ferito, e vede Supergirl incontrare anche un giovane alieno che vuole vendicarsi anche su questo cacciatore. Inutile dire che questi due eventi sono una motivazione sufficiente per un viaggio cosmico e lungo per la giovane eroina. La domanda è se il film seguirà da vicino la trama della graphic novel, o se come Superman e la sua presunta ispirazione di All-Star Superman, creerà qualcosa di nuovo da essa.

Indipendentemente da ciò che accadrà, dai un'occhiata al primo poster per Supergirl qui sotto.