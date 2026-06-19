Il primo romanzo di MrBeast riceve data di uscita e rivelazione della copertina

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La sensazione di Internet MrBeast e l'autore James Patterson hanno ora rivelato sia la copertina che la data di uscita del loro prossimo libro, The Most Dangerous Games. La storia è descritta come un thriller in cui 100 concorrenti competono per salvare l'umanità e vincere un primo premio di un miliardo di dollari.

Secondo MrBeast, il libro è ispirato dalla sua giovinezza e dal tipo di storie che lui stesso voleva leggere a quell'età. Patterson, a sua volta, ha elogiato il creatore per il suo naturale istinto narrativo e descrive la collaborazione con lui come gratificante e creativa.

The Most Dangerous Games uscirà il 1° settembre di quest'anno e sarà la prima opera di narrativa di MrBeast.