Il primo teaser di Weapons ti farà venire i brividi lungo la schiena

La Warner Bros. ha costantemente mostrato e preso in giro sempre di più il prossimo progetto horrorBarbarian del regista Zach Cregger, con la scorsa settimana che ha caratterizzato il lancio di un nuovo sito web che approfondisce l'insolita scomparsa di diversi bambini da un sobborgo americano. Ora è arrivato il momento del primo trailer, un teaser a dir poco agghiacciante.

Conosciuto come Weapons, il teaser esplora la scomparsa dei numerosi bambini e come la polizia abbia già escluso il rapimento e il rapimento a causa del fatto che ogni bambino ha deciso di uscire di casa e scappare di propria volontà. O hanno fatto...? Nel trailer vediamo ogni bambino scappare esattamente allo stesso modo, con le braccia inclinate in diagonale e quasi come se stesse correndo con qualcosa che non possiamo vedere o verso qualcosa... In ogni caso, c'è molto di più di quanto sembri in questa bizzarra situazione.

Weapons debutterà nei cinema ad agosto l'8 e, con il film che vedrà protagonista un cast solido tra cui Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Benedict Wong e Amy Madigan, puoi vedere il nuovo trailer e la sinossi qui sotto.

"Quando tutti i bambini della stessa classe, tranne uno, scompaiono misteriosamente nella stessa notte esattamente alla stessa ora, una comunità si chiede chi o cosa ci sia dietro la loro scomparsa".