Il primo teaser per Spider-Man: Brand New Day è già arrivato

HQ

Probabilmente hai già visto video e quant'altro su Internet della città scozzese di Glasgow che viene trasformata in una pseudo New York City in modo che Marvel, Disney e Sony possano fare il prossimo Marvel Cinematic Universe film, Spider-Man: Brand New Day.

Poiché ci sono molti occhi puntati sulla produzione del film, Sony sta facendo un salto di qualità condividendo già un teaser per il film in uscita. Non iniziare a eccitarti troppo perché è un teaser molto breve della durata di soli otto secondi, ma ci dà un assaggio di quello che sembra essere il nuovo costume da ragno di Tom Holland, che avrà uno stile web sporgente più evidente simile alle versioni del personaggio di Tobey Maguire e Andrew Garfield.

Dai un'occhiata al teaser qui sotto per un assaggio di "qualcosa di nuovo di zecca" che arriverà nei cinema il 31 luglio 2026.