Il primo torneo di Marathon si terrà questo fine settimana

Marathon oggi festeggia il suo anniversario di una settimana e, dato che il gioco è nelle mani dei fan da sette giorni, potresti essere curioso di sapere quali siano i piani completi di Bungie per esso.

Se questo sviluppo è un indizio, Marathon potrebbe diventare un gioco con un tema più esports, dato che è stato rivelato che nel prossimo weekend si terrà la Tau Ceti Cup, che sarà un torneo orientato agli influencer in cui sei squadre da tre giocatori si sfideranno nella tentativa di vincere una giacca personalizzata Marathon.

L'evento si terrà il 14 marzo e inizierà alle 18:00 GMT/19:00 CET. Il formato chiederà alle sei squadre di competere per il maggior numero di favori per una rispettiva fazione, dove saranno premiate per aver eliminato bersagli di alto valore, sconfitto l'avversario e sopravvissuto.

Per quanto riguarda le squadre, potete vedere queste qui sotto.

Team BurntPeanut



TheBurntPeanut



Gingy



HutchMF



Team Aztecross



Aztecross



Symfuhny



Trey24k



Team Shroud



Shroud



LVNDMARK



Just9n



Team Bearki



Bearki



DeadlySlob



Aspen



Squadra Jour_du_Grenier



Jour_du_Grenier



Tonto



Shisheyu



Team Rubius



Rubius



IloJuan



TheGrefg



Per i fan, ci saranno drop Twitch disponibili per l'evento, con un emblema profilo, uno sfondo e un adesivo con un'arma sulle carte.