Marathon

Il primo torneo di Marathon si terrà questo fine settimana

Sarà un evento incentrato sui creatori in cui sei squadre si sfideranno nella corsa di sollevare la Tau Ceti Cup.

Marathon oggi festeggia il suo anniversario di una settimana e, dato che il gioco è nelle mani dei fan da sette giorni, potresti essere curioso di sapere quali siano i piani completi di Bungie per esso.

Se questo sviluppo è un indizio, Marathon potrebbe diventare un gioco con un tema più esports, dato che è stato rivelato che nel prossimo weekend si terrà la Tau Ceti Cup, che sarà un torneo orientato agli influencer in cui sei squadre da tre giocatori si sfideranno nella tentativa di vincere una giacca personalizzata Marathon.

L'evento si terrà il 14 marzo e inizierà alle 18:00 GMT/19:00 CET. Il formato chiederà alle sei squadre di competere per il maggior numero di favori per una rispettiva fazione, dove saranno premiate per aver eliminato bersagli di alto valore, sconfitto l'avversario e sopravvissuto.

Per quanto riguarda le squadre, potete vedere queste qui sotto.

Team BurntPeanut


  • TheBurntPeanut

  • Gingy

  • HutchMF

Team Aztecross


  • Aztecross

  • Symfuhny

  • Trey24k

Team Shroud


  • Shroud

  • LVNDMARK

  • Just9n

Team Bearki


  • Bearki

  • DeadlySlob

  • Aspen

Squadra Jour_du_Grenier


  • Jour_du_Grenier

  • Tonto

  • Shisheyu

Team Rubius


  • Rubius

  • IloJuan

  • TheGrefg

Per i fan, ci saranno drop Twitch disponibili per l'evento, con un emblema profilo, uno sfondo e un adesivo con un'arma sulle carte.

