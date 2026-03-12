Il primo torneo di Marathon si terrà questo fine settimana
Sarà un evento incentrato sui creatori in cui sei squadre si sfideranno nella corsa di sollevare la Tau Ceti Cup.
Marathon oggi festeggia il suo anniversario di una settimana e, dato che il gioco è nelle mani dei fan da sette giorni, potresti essere curioso di sapere quali siano i piani completi di Bungie per esso.
Se questo sviluppo è un indizio, Marathon potrebbe diventare un gioco con un tema più esports, dato che è stato rivelato che nel prossimo weekend si terrà la Tau Ceti Cup, che sarà un torneo orientato agli influencer in cui sei squadre da tre giocatori si sfideranno nella tentativa di vincere una giacca personalizzata Marathon.
L'evento si terrà il 14 marzo e inizierà alle 18:00 GMT/19:00 CET. Il formato chiederà alle sei squadre di competere per il maggior numero di favori per una rispettiva fazione, dove saranno premiate per aver eliminato bersagli di alto valore, sconfitto l'avversario e sopravvissuto.
Per quanto riguarda le squadre, potete vedere queste qui sotto.
Team BurntPeanut
- TheBurntPeanut
- Gingy
- HutchMF
Team Aztecross
- Aztecross
- Symfuhny
- Trey24k
Team Shroud
- Shroud
- LVNDMARK
- Just9n
Team Bearki
- Bearki
- DeadlySlob
- Aspen
Squadra Jour_du_Grenier
- Jour_du_Grenier
- Tonto
- Shisheyu
Team Rubius
- Rubius
- IloJuan
- TheGrefg
Per i fan, ci saranno drop Twitch disponibili per l'evento, con un emblema profilo, uno sfondo e un adesivo con un'arma sulle carte.