Il primo trailer del reboot di I Know What You Did Last Summer è qui

Forse le persone dovrebbero semplicemente smettere di fare le cose in estate, perché a quanto pare c'è un tizio con un gancio che ti ucciderà per sapere cosa hai fatto l'estate scorsa. Madelyn Cline lo scopre nel modo più duro nel trailer di I Know What You Did Last Summer, che vede il suo ragazzo assassinato nei primi secondi.

A seguito di un omicidio che coinvolge quella che sembra una sorta di freccia, vediamo il nostro gruppo di giovani adulti che ha fatto qualcosa di piuttosto terribile la scorsa estate, seguiti da un arrabbiato Freddie Prinze Jr., che grida alle autorità che questo è già successo.

Abbiamo anche un cameo di Jennifer Love Hewitt, che pone la domanda più importante: cosa hanno fatto questi ragazzi la scorsa estate? Bisognerà aspettare luglio per scoprirlo, ma nel frattempo potete dare un'occhiata al trailer qui sotto: