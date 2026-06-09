Il primo trailer di Adventure Time: Side Quests è qui

È (quasi) di nuovo l'Adventure Time, con Finn e Jake di nuovo in azione, combattendo mostri, salvando principesse e combinando ogni sorta di marachelle nel mondo di Ooo. Anche se la loro storia principale è stata conclusa, la coppia ha ancora molte storie non raccontate, ed è per questo che torniamo nella loro casa sull'albero per una serie prequel.

Adventure Time: Side Quests vede Finn e Jake nei giorni in cui non c'era un lich, e l'avventura era la loro principale preoccupazione. Il Re Ghiaccio, la Principessa Bubblegum e altre star di supporto torneranno, e incontreremo anche molti volti nuovi.

La serie prequel debutta il 29 giugno su Disney+ e Hulu. Nel trailer qui sotto, vediamo l'azione di calci nel sedere in Adventure Time: Side Quests, così come il nuovo stile artistico, che assomiglia all'originale, con differenze evidenti qua e là.