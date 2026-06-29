Il primo trailer di Werwulf di Robert Eggers è ufficialmente qui

In vista dell'uscita questo dicembre, Robert Eggers ha presentato il suo prossimo film horror Werwulf, che ci vede affrontare un altro contesto storico con una svolta cupa e mitologica. Werwfulf vede come protagonista Aaron Taylor-Johnson, che interpreta un uomo maledetto.

Quale sia questa maledizione dovrebbe essere abbastanza chiara considerando il titolo e la premessa del film, ma non vediamo affatto come appare il nostro protagonista come lupo mannaro nel trailer. C'è quella che sembra una scena di trasformazione proprio alla fine, ma non vediamo Taylor-Johnson adottare un muso lungo, gli artigli o molti peli sul corpo in più.

Sembra che dovremo aspettare un nuovo trailer o vedere il film di persona il 25 dicembre per vedere come appare il lupo mannaro nel prodotto finale. Non è solo Aaron Taylor-Johnson da solo in questo pezzo, mentre Lily-Rose Depp interpreta la moglie del suo personaggio, e sembra che anche lei abbia subito una grande trasformazione per prepararsi al ruolo. Il contadino che seguiamo nel film crede che la sua famiglia sia maledetta proprio come lui, ma dovremo vedere se riuscirà a risparmiarli di un destino sanguinoso per mano dei cacciatori.