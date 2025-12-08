Il primo trailer Supergirl esce questa settimana

HQ

Se hai visto Superman, sai che Supergirl, interpretato da Milly Alcock, appare anche in una breve scena. Quest'estate avrà un suo film, semplicemente intitolato Supergirl , che uscirà nelle sale il 26 giugno.

Considerando che mancano solo sei mesi, si potrebbe pensare che sia il momento del primo trailer – ed è proprio quello che sta succedendo. Il responsabile del cinema DC, James Gunn, ha annunciato tramite Threads che possiamo aspettarci il primo trailer di questa settimana. Non sappiamo esattamente quando uscirà, ma possiamo vedere un breve estratto del film in posta.

Supergirl si basa sul fumetto Supergirl: Woman of Tomorrow, pubblicato nel 2021-2022 e che ha ricevuto recensioni entusiastiche. Se vuoi un'anteprima della storia, ti consigliamo di leggerlo.

Gunn ha già detto che scegliere Alcock per il ruolo di Supergirl è stata la sua migliore decisione di casting di sempre, e basandoci su quello che abbiamo visto in Superman e sulla scena nel post su Threads, sembra sicuramente una buona scelta – o almeno cosa ne pensi?