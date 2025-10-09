Il primo veicolo elettrico della Ferrari si chiama Ferrari Elettrica e avrà una potenza di 1000 CV La Ferrari ha sollevato il coperchio del suo prossimo EV del 2028, gli ha dato un nome e ci ha mostrato il chassi con tutti i motori elettrici e le batterie...

HQ Non sappiamo molto della prima vera auto elettrica della Ferrari, a parte il fatto che sta lavorando sull'Elettrica, che probabilmente cambierà man mano che ci avviciniamo alla produzione su larga scala, e offrirà energia elettrica fino all'equivalente di 1.000 cavalli. Possiamo aspettarci una berlina con quattro posti a sedere nello stile della GTC4 Lusso, e la trazione elettrica sarà distribuita su quattro motori, uno per ogni angolo, e possiamo aspettarci anche la trazione integrale. Antonio Palermo, Ferrari:

"Non imitiamo il motore a combustione interna, ma utilizziamo una caratteristica unica del motore elettrico, che non è silenzioso. Il suono della nostra Ferrari elettrica non è falso, per niente falso. Viene prelevato dal componente meccanico ed elettromeccanico del gruppo propulsore da un sensore ad alta precisione. Viene quindi amplificato nello stesso modo in cui viene amplificata una chitarra elettrica rispetto a una acustica".