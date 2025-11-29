Il principale collaboratore di Zelensky si dimette dopo perquisizioni anticorruzione nella sua abitazione

HQ

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato venerdì che il suo capo di gabinetto, Andriy Yermak, si è dimesso dopo che gli investigatori anticorruzione avevano perquisito il suo appartamento in precedenza nella giornata.

Yermak, uno degli alleati più stretti di Zelensky e capo dell'ufficio presidenziale dal 2020, stava guidando l'ultimo ciclo di negoziati di pace con gli Stati Uniti. Zelensky ha elogiato il suo lavoro ma ha detto che l'Ucraina "non può permettersi distrazioni" mentre cerca di mantenere il sostegno degli Stati Uniti resistendo alle richieste territoriali russe.

Le agenzie anticorruzione hanno confermato di stare conducendo azioni investigative presso la residenza di Yermak nell'ambito di un'indagine ampliata su un presunto schema di tangenti che coinvolgeva Energoatom, l'operatore nucleare statale. Diverse figure di alto livello, inclusi collaboratori di lunga data del presidente, sono state coinvolte. Uno dei sospetti organizzatori, l'uomo d'affari Timur Mindich, lasciò il paese prima che gli investigatori tentassero di arrestarlo.