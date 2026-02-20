Il principe Andrea è stato rilasciato dopo l'arresto per presunta cattiva condotta legata a Epstein

HQ

Il principe Andrea britannico, fratello minore del re Carlo III, fu rilasciato dalla custodia della polizia dopo essere stato arrestato con l'accusa di cattiva condotta in carica pubblica. L'arresto riguarda le accuse secondo cui avrebbe consegnato documenti governativi riservati al defunto finanziere e condannato per reati sessuali Jeffrey Epstein.

Andrew, che giovedì ha compiuto 66 anni, è stato interrogato durante la giornata dai detective della Thames Valley Police prima di essere rilasciato sotto indagine. Gli agenti stanno esaminando le affermazioni secondo cui avrebbe condiviso rapporti sensibili durante il suo periodo come Rappresentante Speciale del Regno Unito per il Commercio e gli Investimenti. Sono state effettuate perquisizioni della polizia anche in proprietà a lui legate nell'est dell'Inghilterra.

Principe Andrea // Shutterstock

In una dichiarazione, il re Carlo ha dichiarato di aver appreso dell'arresto con "la massima preoccupazione" e ha sottolineato che "la legge deve seguire il suo corso", aggiungendo che la famiglia reale collaborerà pienamente con le autorità. L'arresto di un alto rango reale così vicino al trono è senza precedenti nei tempi moderni e ha intensificato l'attenzione sulle passate associazioni di Andrew.

Andrew ha costantemente negato qualsiasi colpevolezza legata a Epstein e in passato ha espresso rammarico per la loro amicizia. L'indagine attuale è separata da una causa civile statunitense che ha risolto nel 2022 intentata da Virginia Giuffre, che lo ha accusato di abusi sessuali, accuse che lui ha negato...