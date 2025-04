Il Pro Controller per Switch 2 è programmabile o in base al gioco

HQ

In precedenza siamo stati in grado di parlarvi del nuovo Pro Controller per Switch 2, che ha attirato l'attenzione principalmente per il suo prezzo elevato, ma è stato fondamentalmente ridisegnato e Nintendo lo definisce internamente come "l'apice di tutti i controller".

Come forse saprai, ha due pulsanti extra sul retro che sono entrambi programmabili - GL e GR - e ora apprendiamo tramite NintendoLife che la funzione è più versatile di quanto pensassimo. Sarai in grado di creare profili diversi per giochi diversi. Quando hanno intervistato il vicepresidente senior dello sviluppo e della pubblicazione dei prodotti di Nintendo of America, ci ha detto:

"Per quanto mi riguarda, personalmente, una cosa che riassegnerò automaticamente è fare clic sulle levette. Non mi è mai piaciuto. È perché sono un giocatore così stressante che probabilmente applico troppa forza a queste cose comunque. Sono il ragazzo che all'improvviso si accovaccia. È perché ho inceppato la levetta sinistra. Quindi probabilmente entrerò in quei pulsanti per rimappare.

Il bello è che sarai in grado di mappare le preferenze del tuo controller per gioco e per profilo. Quindi, una volta che hai quella cosa perfetta, la prossima volta che avvii quel gioco, lo avvii mentre tu, il tuo profilo verrà salvato. Sarà proprio come l'esperienza che desideri".

Pulito e una funzionalità che si spera renda più fluido il processo di rimappatura dei controller.