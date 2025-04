Il Pro Controller per Switch 2 ha prestazioni della batteria piuttosto impressionanti

HQ

L'imminente Pro Controller per Switch 2 sarà un affare davvero costoso, con Nintendo che fisserà un prezzo di £ 74,99 / € 89,99, un bel passo avanti rispetto al Pro Controller per Switch 1. Tuttavia, Nintendo afferma che ne vale la pena e afferma che è "ridisegnato da zero" ed è descritto come un "apice di tutti i controller".

Puoi leggere tutto questo e altro a questo link, ma ora NintendoLife sottolinea che Nintendo ha pubblicato ulteriori informazioni sul nuovo Pro Controller sul suo sito web, rivelando, tra le altre cose, cosa possiamo aspettarci dalle prestazioni della batteria. Si scopre che è paragonabile al modello precedente e durerà ben 40 ore, anche se le dimensioni della batteria sono state ridotte da 1300 mAh a 1070 mAh.

Ma... Quando la batteria del controller è finalmente scarica, abbiamo una bella sorpresa da aspettarci. Il tempo di ricarica è quasi dimezzato, quindi invece di aspettare sei ore per una ricarica completa, sono 3,5 ore più gestibili. Ciò significa che una ricarica rapida di emergenza sarà probabilmente più che sufficiente per una fantastica notte di gioco.

A proposito, ti ricordiamo che questa volta Nintendo offre la piena retrocompatibilità, quindi non dovrai acquistare un nuovo set di Pro Controllers il primo giorno perché quelli esistenti funzioneranno perfettamente, con l'avvertenza che non saranno in grado di avviare la tua console o essere utilizzati per la nuova funzione GameChat.