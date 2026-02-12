Il processo d'appello di Marine Le Pen si conclude con la candidatura presidenziale del 2027 in bilico.

HQ

Il processo in appello di Marine Le Pen per l'uso improprio dei fondi del Parlamento europeo si è concluso mercoledì a Parigi, con i giudici ora pronti a decidere se il leader di estrema destra possa candidarsi alle elezioni presidenziali francesi del 2027. Le Pen, 57 anni, sta contestando la condanna dello scorso anno per aver orchestrato un programma che ha dirottato fondi parlamentari UE per pagare il personale del partito in Francia. Il suo team di difesa sostenne che non aveva mai intenzione di infrangere le regole e sostenne che i contratti per gli assistenti parlamentari fossero legali e trasparenti.

Nella sentenza iniziale, i giudici hanno stabilito che Le Pen era stata centrale in un sistema organizzato che ha abusato dei fondi tra il 2004 e il 2016. Ha ricevuto un divieto di cinque anni dall'occuparsi di cariche pubbliche, una condanna detentiva di quattro anni, in parte sospesa e in parte da scontare sotto monitoraggio elettronico, e una multa di 100.000 euro. I pubblici ministeri stimano la perdita totale per i fondi europei in 4,8 milioni di euro. Durante l'appello, i procuratori statali hanno sollecitato la corte a confermare il divieto elettorale, definendo il sistema strutturato e deliberato.

La decisione della corte, attesa per il 7 luglio, determinerà se Le Pen potrà organizzare una quarta campagna presidenziale. Se il divieto verrà confermato, la leadership della candidatura del Rassembleamento Nazionale 2027 probabilmente spetterebbe al presidente del partito Jordan Bardella. Il caso ha intensificato le tensioni politiche in Francia, con Le Pen che accusa i giudici di parzialità politica mentre i pubblici ministeri insistono che la sentenza applichi rigorosamente la legge vigente...