Il processo del secolo inizia il 28 agosto con il rilascio di Coyote vs. Acme

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La storia dietro il film Coyote vs. Acme è una delle più bizzarre nella storia del cinema moderno, eppure sembra che avrà un lieto fine dopotutto.

Originariamente girato, completato e pronto per l'uscita nel 2023, i suoi proprietari della Warner Bros. Discovery lo hanno accantonato per richiedere una detrazione fiscale di 30 milioni di dollari, e a quel punto tutto suggeriva che nessun umano (o personaggio dei cartoni animati) ne avrebbe mai più sentito parlare. E poi è successo il miracolo.

Una campagna sui social media e la costante spinta dei suoi creatori hanno spinto WB ad aprire il cassetto e a permettere la ricerca di un nuovo distributore per il film fino all'apparizione di Ketchup Entertainment a marzo dello scorso anno e all'inizio della corsa per l'uscita di Coyote vs. Acme. E oggi abbiamo ricevuto il trailer ufficiale della commedia.

Utilizzando animazioni mescolate a attori live-action, in quel fantastico sottogenere ideato da Chi ha incastrato Roger Rabbit?, la trama segue un Wile E. Coyote, costantemente sconfitto dal Road Beep, che alla fine decide di vendicarsi della compagnia che gli aveva venduto tutti i gadget falliti, tentativo dopo tentativo. Per farlo, avverrà come ospiti speciali l'aiuto di un avvocato specializzato in contenziosi contro la compagnia in difficoltà, Kevin Avery e ogni sorta di personaggio dei Looney Tunes.

Anche se questa premessa non sembra molto interessante, la verità è che il trailer ci ha colti a ridere un paio di volte, quindi segnate il 28 agosto nel vostro diario se volete vedere una delle uscite più divertenti dell'estate.