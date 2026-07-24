Il procione virale Jimothy sta arrivando World of Warcraft

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Nelle ultime settimane, un procione nell'area di Seattle è diventato una sorta di fenomeno virale. Stiamo parlando di un piccolo di nome Jimothy (come è stato soprannominato), che, a causa di una deformità spinale, ha un corpo molto basso e dalla forma strana.

Fortunatamente, non sembra soffrire affatto della sua condizione, e le persone online lo fanno il tifo in video in cui viene visto dalle telecamere di sorveglianza e simili, mentre cerca cibo. La sua popolarità ha portato Jimothy ad avere ora una sua pagina Wikipedia, e c'è un altro segno che ce l'ha fatta nella vita.

Via Instagram, l'account ufficiale World of Warcraft ha annunciato che Jimothy sarà immortalato nel gioco. In un breve clip, vediamo come è fatto, e Blizzard scrive: "Hai chiesto tu, Jimothy ha risposto. 🦝 Presto su Azeroth."

Questi sono tutti i dettagli che abbiamo. Supponiamo che Blizzard non abbia intenzione di far pagare per Jimothy, ma alcuni fan suggeriscono che, se lo fanno, i soldi dovrebbero andare a enti di beneficenza per la fauna selvatica.