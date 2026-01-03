Il procuratore generale degli Stati Uniti conferma che Maduro e sua moglie affronteranno accuse penali a New York

HQ

Il procuratore generale degli Stati Uniti ha confermato che Nicolás Maduro e sua moglie, Cilia Flores, dovranno affrontare accuse penali negli Stati Uniti dopo la loro presunta cattura durante i recenti attacchi militari statunitensi in Venezuela. Pam Bondi ha detto che entrambi sono stati incriminati nel Distretto Sud di New York e saranno portati davanti ai tribunali americani, intensificando l'intervento più diretto di Washington in America Latina dalla invasione di Panama nel 1989.

Bondi ha descritto una serie di accuse contro Maduro, tra cui cospirazione antidroga, importazione di cocaina e molteplici reati legati alle armi che coinvolgevano mitragliatrici e dispositivi distruttivi. Sebbene l'incriminazione di Maduro sia pubblica dal 2020, il Dipartimento di Giustizia ha ora confermato che anche Flores è stato incriminato, un fatto non precedentemente noto a conoscenza.

L'annuncio arriva dopo che il presidente Donald Trump ha affermato che le forze statunitensi avevano fermato Maduro durante attacchi notturni e lo avevano fatto volare fuori dal Venezuela. Bondi ha presentato l'operazione come uno sforzo coordinato tra militari e forze dell'ordine, volto a far rispettare le incriminazioni di lunga data piuttosto che ad avviare un nuovo caso legale.

Nella sua dichiarazione, il procuratore generale ha elogiato Trump per quella che ha descritto come la sua disponibilità a chiedere responsabilità e ha ringraziato le forze statunitensi coinvolte nell'operazione. Ha detto che il caso invia un messaggio chiaro che i presunti crimini internazionali saranno perseguiti indipendentemente dalla posizione politica.

Pam Bondi su X:

Nicolas Maduro e sua moglie, Cilia Flores, sono stati incriminati nel Distretto Sud di New York. Nicolas Maduro è stato accusato di cospirazione per narcoterrorismo, cospirazione per l'importazione di cocaina, possesso di mitragliatrici e dispositivi distruttivi, e cospirazione per il possesso di mitragliatrici e dispositivi distruttivi contro gli Stati Uniti. Presto affronteranno la piena ira della giustizia americana su suolo americano nei tribunali statunitensi.

A nome dell'intero DOJ degli Stati Uniti, vorrei ringraziare il Presidente Trump per aver avuto il coraggio di chiedere responsabilità a nome del popolo americano, e un enorme grazie ai nostri coraggiosi militari che hanno condotto l'incredibile e altamente riuscita missione per catturare questi due presunti narcotrafficanti internazionali.