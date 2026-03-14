Il Procuratore Generale della Louisiana fa causa Roblox per aver esposto minori a predatori sessuali

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Il procuratore generale della Louisiana, Liz Murrill, ha intentato una causa contro Roblox il 7 marzo, sostenendo che la piattaforma di gioco, promossa come sicura per i bambini, è diventata un luogo dove i predatori sessuali possono interagire con minori. Murrill ha detto che il suo ufficio ha documentato un modello di attività predatoria collegato a Roblox. Gli investigatori hanno arrestato un uomo a Hammond che ha usato la piattaforma per prendere di mira un bambino. Un caso separato è stato segnalato nella parrocchia di Lafourche il mese scorso. "Ogni settimana arrestiamo predatori sessuali che trovano bambini su quella piattaforma e poi iniziano conversazioni con loro, li adescano, li sfruttano sessualmente e li danneggiano", ha detto Murrill.

L'avvocato di Roblox, Ed Burbach, contestò le affermazioni dello stato e notò che la petizione conteneva poche accuse specifiche riguardanti la Louisiana. Hanno sostenuto di non essere responsabili dei contenuti generati dai loro utenti. "Roblox passa molto tempo a garantire una piattaforma sicura; dovremo vedere su cosa si basa il giudice riguardo alle accuse qui in Louisiana. Come avete sentito, non ci sono state molte accuse riguardanti lo stato della Louisiana, quindi stiamo aspettando di vedere se verranno archiviate per lasciare spazio ad altre richieste," ha detto Burbach.

Resta da vedere se questa causa porterà cambiamenti a Roblox o se l'azienda continuerà a credere che le misure attuali siano sufficienti.

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